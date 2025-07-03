برلمان كوريا الجنوبية يوافق على تعديل لقواعد الأحكام العرفية

وافق برلمان كوريا الجنوبية على تعديل القواعد المنظمة للأحكام العرفية، في خطوة تأتي بعد إعلان الرئيس السابق يون سوك يول المفاجئ للأحكام العرفية في كانون الأول الذي أصاب البلاد بالصدمة.



وتشمل القواعد الجديدة حظر أي محاولة لعرقلة دخول النواب إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، بالإضافة إلى منع الجيش والشرطة من دخولها من دون الحصول على موافقة من رئيس الجمعية.



وأُلغي مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد حوالي ست ساعات، بعد أن صوت المشرعون، الذين اضطروا لتسلق جدران مبنى الجمعية الوطنية لتجاوز طوق من قوات الأمن، لصالح إلغاء المرسوم.