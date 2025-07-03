زلزال بقوة 5.5 درجة يهز جنوب غرب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 5.5 درجات هز جزيرة نائية في جنوب غرب اليابان.



وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال قبالة سواحل سلسلة جزر توكارا في مقاطعة كاغوشيما على بعد نحو 1200 كيلومتر من طوكيو، مشيرة الى أنه لم يتم إصدار تحذير من وقوع أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).



وأفادت بأن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا.