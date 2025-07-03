مجلس النواب الأميركي يتخذ خطوة نحو إقرار مشروع قانون خفض الضرائب

صوت مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح المضي قدما في إجراءات سن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة إجرائية تمهد الطريق للإقرار المحتمل للتشريع في تصويت متوقع في وقت لاحق اليوم.



وصوت المجلس بأغلبية 219 صوتا مقابل 213 صوتا لصالح المضي قدما في إجراءات سن مشروع القانون.