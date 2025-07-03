وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوري تطورات ما بعد رفع العقوبات الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الوزير بدر عبد العاطي بحث في اتصال مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات التي من المتوقع أن تشهدها سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية.



وأفادت الوزارة بأن الجانبين بحثا خلال اتصالهما مساء أمس مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى سوريا، وتناولا "الانتهاكات والتجاوزات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية".



وجدد عبد العاطي تأكيد دعم مصر "لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة من دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه".



ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشيا مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة التي عانت منها لسنوات.