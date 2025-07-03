رئيس الوزراء الاثيوبي يعلن "انجاز العمل" في سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد "انجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل، والذي أثار توترات مع دول الجوار خصوصا مصر.



وقال أحمد أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا: "الى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".