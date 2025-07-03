قرار باريس بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران يتوقف على إطلاق المواطنَين الفرنسيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن قرار بلاده بشأن إعادة فرض محتملة للعقوبات الدولية على إيران بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي سيكون مرتبطا بإطلاق المواطنَين الفرنسيين المتهمين بالتجسس والمحتجزين منذ ثلاث سنوات في طهران.



وقال بارو إن "إطلاق سيسيل كولر وجاك باريس أولوية مطلقة بالنسبة لنا. لطالما أكدنا لمحاورينا في النظام الإيراني أن مسألة القرارات المحتملة بشأن العقوبات ستكون مشروطة بحل هذه المشكلة، وهذا الخلاف الكبير، والإفراج" عن المواطنين.