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العالم ينتظر نتيجة رد حماس... والداخل الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لصفقة الأسرى ورافض لها
أخبار دولية
2025-07-03 | 06:50
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العالم ينتظر نتيجة رد حماس... والداخل الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لصفقة الأسرى ورافض لها
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العالم ينتظر نتيجة رد حماس... والداخل الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لصفقة الأسرى ورافض لها
ينتظر العالم نتيجة رد حركة حماس على مقترح صفقة الاسرى الجديد، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة إسرائيل على صيغة لاتفاق هدنة.
وفي الانتظار، الداخل الاسرائيلي منقسم بين مؤيد للصفقة وبين رافض لها، خصوصًا انها تنص على وقف اطلاق النار مع حماس.
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