إجلاء أكثر من ألف شخص بعد اندلاع حريق كبير في جزيرة كريت اليونانية

دفع حريق اندلع في أحراج واشتدت نيرانه بفعل الرياح العاتية، السلطات المحلية إلى إجلاء سكان وسياح في جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.



وأعلن يانيس أندرولاكيس نائب محافظ لاسيثي، عبر محطة ميغا التلفزيونية أن "عمليات الإجلاء شملت الكثير من الفنادق ونُقل السياح بأمان إلى صالة رياضية مغلقة تابعة لبلدية ييرابترا على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كريت".



وأُجلي نحو 1500 شخص بحسب وسائل الإعلام المحلية، في حين أشار تلفزيون "إي أر تي" العام إلى "إجلاء أكثر من ألف" شخص.



وأشار أندرولاكيس إلى أن عمليات الإجلاء هذه نُفذت كإجراء احترازي بسبب غياب الوسائل الجوية الضرورية لمكافحة الحريق ليل الأربعاء-الخميس.



وقال: "في الوقت الحالي الحريق مندلع على ثلاث جبهات. وبسبب الرياح القوية انتشرت النيران بسرعة في أماكن عدة".



وأُرسلت تعزيزات من أثينا إلى الموقع لمساعدة عناصر الإطفاء المحليين الذين يواجهون صعوبات كثيرة بسبب شدة الرياح.



وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء فاسيليوس فاثراكو يانيس، خلال مؤتمر صحافي، إن نحو 270 عنصر إطفاء بالإضافة إلى 10 مروحيات وطائرات مسيّرة، يشاركون في مكافحة النيران قرب مدينة ييرابترا.



ولفت إلى أن الحريق نشط على جبهات مختلفة والنيران تلتهم أحراجا ومحاصيل بسبب الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 9 على مقياس بوفور.

