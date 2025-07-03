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المستشار الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-07-03 | 07:23
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المستشار الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
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المستشار الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

حث المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق "سريع وبسيط" بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، قبل أيام فقط من الموعد النهائي للمفاوضات بين الجانبين.
     
وقال ميرتس في برلين، فيما يزور المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش واشنطن سعيا للتوصل إلى اتفاق، إنه "من الأفضل التوصل إلى حل سريع وبسيط بدلا من حل طويل ومعقد يظل في مرحلة التفاوض لأشهر عدة".
     
وشدد على الحاجة إلى اتفاق سريع "لإزالة عبء الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية على شركاتنا".
     
ولفت الى أن المحادثات الحالية "لا تتعلق باتفاق تجاري مفصل بدقة" بل "بحل سريع للنزاع بشأن الرسوم الجمركية".
     
وقال المستشار الألماني إن ثمة حاجة إلى اتفاق سريع "خصوصا في ما يتعلق بالصناعات الرئيسية في بلادنا: الكيماويات والأدوية والهندسة الميكانيكية والألمنيوم والصلب والسيارات".
     
ولدى الاتحاد الأوروبي مهلة حتى الأربعاء المقبل للتوصل إلى اتفاق أو الخضوع لرسوم جمركية أميركية مرتفعة تطبق على غالبية سلعه.
     
وهددت الولايات المتحدة بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنها ستفرض رسوما إضافية قدرها 20% على الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رسم أساسي نسبته 10%.
     

أخبار دولية

فريدريش ميرتس

الاتحاد الأوروبي

الرسوم الجمركية

الولايات المتحدة

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