زيلينسكي: أوكرانيا وقعت اتفاقا لإنتاج طائرات مسيرة مع شركة أميركية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وقعت اتفاقا مع شركة سويفت بيت الأميركية لإنتاج مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام.



وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خلال زيارة إلى الدنمرك: "سيكون هناك الكثير من الطائرات المسيرة الاعتراضية لتدمير طائرات العدو المسيرة وصواريخه والطائرات المسيرة رباعية المراوح للاستطلاع وتدقيق التصويب والطائرات المسيرة هجومية القادرة على التحليق لمسافات بعيدة".