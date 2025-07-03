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النمسا ترحّل سوريا مدانا في سابقة أوروبية منذ إطاحة الأسد

أخبار دولية
2025-07-03 | 08:56
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النمسا ترحّل سوريا مدانا في سابقة أوروبية منذ إطاحة الأسد
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النمسا ترحّل سوريا مدانا في سابقة أوروبية منذ إطاحة الأسد

رحّلت النمسا سوريا مدانا بجرائم جنائية إلى بلاده، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة رسميا "في السنوات الأخيرة"، بحسب وزارة الداخلية.
     
وتسعى النمسا جاهدة لترحيل سوريين منذ إطاحة فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في كانون الأول.
     
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "عملية الترحيل التي نفذت اليوم هي جزء من سياسة لجوء صارمة وبالتالي عادلة".
     
وأوضحت وزارته أن هذه هي أول عملية ترحيل لسوري مباشرة إلى بلاده منذ نحو 15 عاما، وأن النمسا هي "أول دولة أوروبية تقوم رسميا بترحيل مجرم سوري مباشرة إلى سوريا في السنوات الأخيرة".

أخبار دولية

النمسا

سوري

الاتحاد الأوروبي

الأسد

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