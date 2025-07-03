عراقجي: إيران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات.



وأضاف عراقجي عبر منصة إكس: "تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن".