فون دير لايين: وقف تسليم أسلحة أميركية لأوكرانيا "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن قرار الولايات المتحدة وقف تسليم أوكرانيا بعض الأسلحة، هو "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الاتحاد الأوروبي دعمه لكييف.وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي لمناسبة تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للتكتل القاري: "هذا مؤشر واضح أو رسالة واضحة تدعونا لتعزيز دعمنا، أي زيادة قدراتنا الدفاعية الأوروبية، ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن أيضا على مستوى القارة".