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وزارة الداخلية في غزة حذّرت سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية

أخبار دولية
2025-07-03 | 10:06
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وزارة الداخلية في غزة حذّرت سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية
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وزارة الداخلية في غزة حذّرت سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية

حذّرت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشارت إلى أنّ وقائع دامية حدثت قرب مواقع توزيع الأغذية التابعة لها.
 
وجاء في بيان صدر عن وزارة الداخلية: "يمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أيّ شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأميركية أو وكلائها المحليين أو الخارجيين".
 
وأضاف: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية".

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