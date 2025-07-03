جرحى بعملية طعن في فنلندا وتوقيف المشتبه به

أصيب عدد من الأشخاص بعملية طعن وقعت الخميس قرب مركز للتسوق في مدينة تامبير الفنلندية حيث تم توقيف المشتبه به، بحسب ما أعلنت الشرطة.وقالت الشرطة في بيان إن "الوضع لم يعد يمثل خطرا للأشخاص الآخرين. يتلقى الضحايا الإسعافات الأولية"، مضيفة أنه لا يمكنها حاليا تقديم تفاصيل إضافية بما في ذلك عدد الضحايا.وسارعت سيارات إسعاف عدة وشرطة إلى المكان، بحسب الإعلام المحلي.