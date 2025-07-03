هدّد إيمانويل ماكرون إيران بـ"إجراءات انتقامية" إذا أبقت على تهمة التجسس لصالح إسرائيل الموجهة إلى فرنسيين مسجونين في طهران، والتي وصفها بـ"استفزاز لفرنسا" و"إساءة" و"خيار عدواني غير مقبول".وحذر الرئيس الفرنسي الذي أعلن نيته مناقشة الأمر قريبا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قائلا "الرد لن يتأخر".