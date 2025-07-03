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ماكرون بعد اتهام فرنسيين بالتجسس في إيران: "استفزاز" و"خيار عدواني غير مقبول"

أخبار دولية
2025-07-03 | 12:59
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ماكرون بعد اتهام فرنسيين بالتجسس في إيران: &quot;استفزاز&quot; و&quot;خيار عدواني غير مقبول&quot;
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ماكرون بعد اتهام فرنسيين بالتجسس في إيران: "استفزاز" و"خيار عدواني غير مقبول"

هدّد إيمانويل ماكرون إيران بـ"إجراءات انتقامية" إذا أبقت على تهمة التجسس لصالح إسرائيل الموجهة إلى فرنسيين مسجونين في طهران، والتي وصفها بـ"استفزاز لفرنسا" و"إساءة" و"خيار عدواني غير مقبول".
     
وحذر الرئيس الفرنسي الذي أعلن نيته مناقشة الأمر قريبا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قائلا "الرد لن يتأخر".
 

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