نتنياهو يتعهد "إعادة جميع الرهائن" في غزة خلال زيارته لكيبوتس "نير عوز"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إعادة جميع الرهائن" في غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى للكيبوتس الذي شهد خطف أكبر عدد من الاشخاص في هجوم السابع من تشرين الأول 2023.



وقال نتنياهو من كيبوتس نير عوز: "أنا ملتزم التزامًا عميقًا، أولًا وقبل كل شيء، بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء. لا يزال هناك عشرون على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا".