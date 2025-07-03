ماكرون وصف الاتهامات الموجهة لمواطنين محتجزين في إيران بأنها غير مقبولة

وصف الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، الاتهامات الموجهة لاثنين من المواطنين الفرنسيين محتجزين في إيران بأنها غير مقبولة.



وقال إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات للرد.