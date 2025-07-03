الولايات المتحدة تستدعي كبير دبلوماسييها لدى كولومبيا "للتشاور"

استدعت الولايات المتحدة كبير دبلوماسييها لدى كولومبيا لإجراء "مشاورات عاجلة"، معربة عن "قلقها العميق" إزاء العلاقات بين البلدين.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إنه جرى استدعاء القائم بالأعمال جون ماكنمارا "عقب تصريحات لا أساس لها ومستهجنة صادرة من أعلى مستويات الحكومة الكولومبية".



ولم تحدد بروس ماهية هذه التصريحات أو تدل بتفاصيل عنها.



وأضافت أن الولايات المتحدة "تعتزم اتخاذ إجراءات أخرى لتوضيح قلقنا العميق إزاء الوضع الراهن لعلاقاتنا الثنائية".



وتابعت: "نحن ملتزمون بالتعاون الوثيق في مجموعة من الأولويات المشتركة، بما فيها الأمن والاستقرار الإقليمي".



