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إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل

أخبار دولية
2025-07-03 | 14:53
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إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل
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إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل

ينص الإقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لمدة 60 يومًا على إطلاق الرهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في قطاع غزة وإجراء محادثات في شأن وقف الحرب، وفق ما أعلن مسؤول مطلع على المفاوضات.
 
وتنتظر الخطة موافقة طرفي الحرب.

ويعمل الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر على التوصل إلى اتفاق.

وفيما يلي التفاصيل كما أوضحها المسؤول:
         
 
الرهائن والسجناء
 
ينص الاتفاق على إعادة عشرة رهائن إسرائيليين إلى جانب 18 جثة 
لآخرين وفقا للجدول الزمني التالي:
 
- اليوم الأول: ثمانية من الرهائن
 
- اليوم السابع: خمس جثث
 
- اليوم الثلاثون: خمس جثث
 
- اليوم الخمسون: رهينتان
 
- اليوم الستون: ثماني جثث
 
وذلك على أن تجري عمليات التبادل من دون أي مراسم.
 
في اليوم العاشر، تقدم حماس المعلومات والأدلة التي تؤكد هوية الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة أو القتلى، إضافة إلى تقارير طبية.

وتقدم إسرائيل معلومات كاملة عن السجناء الفلسطينيين المحتجزين من غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
 
وتفرج حماس عن الرهائن مقابل إفراج إسرائيل عن مسجونين فلسطينيين.
 
وتقول إسرائيل إنه من بين 50 رهينة تحتجزهم حماس وحلفاؤها، يعتقد أن نحو 20 رهينة لا يزالون على قيد الحياة.
         
 
المساعدات للفلسطينيين
 
بموجب الاتفاق الذي عقد في 19 كانون الثاني، ستدخل المساعدات فورا إلى غزة بكميات كافية وبمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
         
 
الانسحاب الإسرائيليّ
 
في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح ثمانية من الرهائن، ينسحب الجيش الإسرائيليّ من مناطق بشمال القطاع حسب خرائط يتم الاتفاق عليها.
 
وفي اليوم السابع، بعد استلام الجثث الخمسة، ينسحب الإسرائيليون من مناطق بالجنوب بحسب خرائط يتم الاتفاق عليها.
 
ومن المقرر أن يعمل فريق فني على رسم الخرائط خلال المفاوضات السريعة التي ستجري بعد الاتفاق على إطار المقترح.
         
 
المفاوضات بشأن وقف الحرب
 
في اليوم الأول من الاتفاق، تبدأ مفاوضات في شأن وقف دائم لإطلاق النار تغطي موضوعات رئيسية تشمل:
 
- عمليات التبادل المتبقية
 
- ترتيبات أمنية طويلة الأجل لغزة
 
- إعلان وقف دائم لإطلاق النار
 
في حالة التوصل إلى اتفاق، يتم إطلاق سراح جميع المتبقين من السجناء الفلسطينيين المحتجزين من غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
         
 
الضمانات
 
يضمن المقترح التزام الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بالاتفاق. 
وإذا نجحت المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما، تفضي إلى وقف الحرب.
 
ويضمن الوسطاء إجراء مفاوضات جادة خلال فترة التوقف. وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، فيمكنهم تمديد تلك الفترة.

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