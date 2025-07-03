تسنيم: إعادة فتح معظم مطارات إيران للرحلات الجوية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بإعادة فتح معظم مطارات إيران للرحلات الجوية وبفتح المجال الجويّ للبلاد للرحلات الدولية العابرة من الساعة 0500 حتى 1800 في التوقيت المحليّ.



وقالت الوكالة: "سيجري تسيير رحلات داخلية ودولية في جميع مطارات البلاد خلال النهار من الساعة الخامسة صباحا حتى السادسة مساء باستثناء مطاري أصفهان وتبريز".