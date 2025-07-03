جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان: إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل شمال العراق.



وذكر مصدران أمنيان لرويترز أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات.