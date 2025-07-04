إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الحرب

أعلنت إيران الخميس إعادة فتح مجالها الجوي، بما في ذلك فوق طهران، بعدما كانت قد أغلقته في 13 حزيران بسبب الحرب مع إسرائيل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.وقالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء: "أعيد فتح مطاري مهراباد والإمام الخميني في طهران، وكذلك المطارات الواقعة في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبها، وهي جاهزة لتسيير رحلات".وبحسب السلطات فإنّ الرحلات الداخلية والدولية من كل مطارات البلاد، باستثناء مطاري أصفهان وتبريز، سيتم تسييرها يوميا بين الخامسة صباحا والسادسة مساء.وبحسب إرنا، فإن الرحلات ستُستأنف من هذين المطارين حالما تتوفر البنى التحتية اللازمة فيهما.