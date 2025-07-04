روبيو يتعهد بمراجعة تصنيفات الإرهاب في اتصال مع وزير الخارجية السوري

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير ماركو روبيو تعهد، في خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الخميس، بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأميركية وتلك التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا.



وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان، أن روبيو ناقش أيضا مع الشيباني الخطوات الأميركية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا، وتعهد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، مثل بشار الأسد ورجاله.