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ترامب: "لم أحرز أي تقدّم" بشأن أوكرانيا في الاتصال مع بوتين
أخبار دولية
2025-07-04 | 00:47
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ترامب: "لم أحرز أي تقدّم" بشأن أوكرانيا في الاتصال مع بوتين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه لم يحرز "أيّ تقدّم" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعدما تحادث الرجلان هاتفيا الخميس.
وقال ترامب في تصريح لصحافيين ردّا على سؤال بشأن ما إذا كان قد اقترب من التوصل لاتفاق يضع حدا للغزو الروسي لأوكرانيا: "كلا، لم أحرز أيّ تقدم معه على الإطلاق"، مضيفا أنه "غير سعيد" باستمرار الحرب.
أخبار دولية
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