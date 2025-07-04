ترامب: أريد "للناس في غزة أن يكونوا بأمان"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه يريد "الأمان" لسكّان غزة، في وقت يستعدّ فيه سيّد البيت الأبيض لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل للدفع باتّجاه وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمّر.ولدى سؤاله عمّا إذا كان لا يزال يريد أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع الفلسطيني كما سبق أن أعلن في شباط، قال الرئيس الأميركي: "أريد للناس في غزة أن يكونوا بأمان، هذا هو الأهمّ".وأضاف: "أريد الأمان للناس في غزة، لقد مرّوا بجحيم".