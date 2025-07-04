ترامب يعتزم إرسال رسائل بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه يعتزم أن يرسل، اعتبارا من الجمعة، رسائل إلى شركاء بلاده التجاريين يبلغهم فيها بالرسوم الجمركية العقابية التي قرّر فرضها عليهم، مع قُرب انتهاء المهلة النهائية للمفاوضات بشأن هذه المسألة.



وقال ترامب للصحافيين: "أميل إلى إرسال رسالة توضح الرسوم الجمركية التي سيتعيّن عليهم دفعها. الأمر أسهل بكثير بهذه الطريقة".



وأضاف: "سنرسل رسائل، ربّما غدا".