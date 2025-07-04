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قتيلة في جنوب روسيا بطائرة مسيّرة أوكرانية وغارات جديدة تستهدف كييف
أخبار دولية
2025-07-04 | 01:09
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قتيلة في جنوب روسيا بطائرة مسيّرة أوكرانية وغارات جديدة تستهدف كييف
أعلنت السلطات الروسية مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف ليل الخميس - الجمعة منطقة روستوف في جنوب البلاد، بينما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 19 شخصا على الأقلّ في ضربات جوية روسية على كييف.
وقال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف يوري سليوسار، في منشور على تلغرام إنّ "طائرات مسيّرة هاجمت ليلا مناطق آزوف وميلروفسكي وتاراسوفسكي. لقد صدّت وحدات الجيش الهجوم الجوي، لكنّه للأسف، لم يخلُ من عواقب وخيمة".
وأضاف أنّه "في قرية دولوتينكا بمقاطعة ميلروفسكي، تحطّمت طائرة مسيّرة في مبنى سكني من طابقين، ممّا أسفر عن مقتل مدرّسة متقاعدة"، في حين لم تخلّف بقية المسيّرات أيّ إصابات.
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