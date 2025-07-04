الجيش الباكستاني يقول إنه قتل 30 مسلحا كانوا يحاولون العبور من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني أنه قتل 30 مسلّحا حاولوا عبور الحدود من أفغانستان في خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جنديا في هجوم انتحاري في المنطقة الحدودية عينها الأسبوع الماضي.



وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسّا مهنيا عاليا وسمحت بتجنّب كارثة محتملة"، مع اتّهام الهند الخصم اللدود لباكستان بدعم المسلّحين.

