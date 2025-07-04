الشرع خلال اطلاق الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية: تعبّر عن دولة غير قابلة للتجزئة



أعلنت الجمهورية العربية السورية إطلاق هويتها البصرية وشعارها الوطني الجديد، متخذةً من طائر العقاب رمزًا مركزيًا يُجسّد القوّة، السيادة، والكرامة الوطنية.



الشعار الجديد الذي طُرح بعد دراسة متأنّية ومسار تشاوري طويل، يجمع بين الإرث التاريخي السوري والروح المعاصرة، حيث يُجسّد العقاب -بهيبته وحدّة بصره وقوّته في التحليق والسيطرة– الطموح السوري في استعادة الدور الريادي في الإقليم، والعبور نحو مستقبل يحفظ الكرامة ويصون السيادة.



وأكّد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له أنّ "العقاب في الشعار ليس طائرًا فقط، بل هو رسالة. رسالة إلى الداخل والخارج بأن سوريا لا تُكسر، وأن عزيمتنا في البناء لا تقلّ عن شجاعتنا في الصمود".



وقال: "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم وهي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها واحدة موحدة".