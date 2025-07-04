أوكرانيا: إصابة 23 في هجوم روسي بمسيرات على كييف خلال الليل

أعلنت السلطات في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بطائرات مسيرة في هجوم إستمر طوال الليل، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا على الأقل وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للسكك الحديدية وإضرام النيران في مبان وسيارات.



واستمرت الإنذارات من الغارات الجوية لأكثر من ثماني ساعات خلال الليل، وقالت القوات الجوية إن روسيا أطلقت 539 طائرة مسيرة و11 صاروخًا على الأراضي الأوكرانية.



وذكر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن 14 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات.



وأشار كليتشكو على تطبيق تيليغرام إلى أن أضرارًا سجلت في ستة من أحياء كييف العشرة على جانبي نهر دنيبرو الذي يقسم المدينة، وأدى سقوط حطام طائرة مسيرة إلى اشتعال النيران في منشأة طبية في حي هولوسيفسكي.