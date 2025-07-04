كاتس: نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديدنا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمسؤولين عسكريين كبار أن الجيش الإسرائيلي يعد خطة "لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديد إسرائيل".