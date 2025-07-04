سلاح الجو الأوكراني يقول إن الهجوم الروسي خلال الليل الأوسع منذ بدء الحرب

أعلن المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، أن الضربات التي شنتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل الماضي هي الأوسع منذ بدء الحرب في 2022.



وقال يوري إيغنيات للتلفزيون الأوكراني: "هاجم العدو بعدد كبير جدا من المسيّرات وهو العدد الأكبر الذي يستخدمه العدو في هجوم واحد".