إضراب للمراقبين الجويين في فرنسا يعطل الرحلات الجوية لليوم الثاني

يتواصل إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا اليوم الجمعة لليوم الثاني، ما أدى إلى المزيد من تأخير الرحلات الجوية أو إلغائها في بداية ذروة موسم السفر في أوروبا.



وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 40 بالمئة من الرحلات الجوية في مطارات باريس الرئيسية الثلاثة اليوم الجمعة بسبب الإضراب الذي يقول مراقبو الحركة الجوية إنه بسبب نقص الموظفين وتقادم المعدات.



وأشارت الهيئة إلى أن ما يصل إلى نصف الرحلات الجوية في مطارات فرنسا الأخرى، وخاصة في الجنوب، تأثرت أيضًا.



ووصف وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو الإضراب بأنه غير مقبول. وقال في مقابلة مع قناة سي نيوز: "الفكرة هي إزعاج أكبر عدد ممكن من الناس".



وقالت منظمة إيرلاينز فور يوروب، وهي جماعة ضغط أوروبية معنية بقطاع الطيران، في وقت متأخر من أمس الخميس إنه تم إلغاء 1500 رحلة خلال يومي الإضراب وبما يؤثر على 300 ألف مسافر.