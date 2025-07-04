خمسة قتلى على الأقل في انهيار مبنى في باكستان

قضى خمسة أشخاص على الأقل وجرح ستة آخرون في انهيار مبنى من خمسة طوابق في باكستان، فيما لا يزال ضحايا آخرون عالقين تحت الركام، حسبما أعلنت الشرطة.وبذل مسعفون وأهالي في مدينة كراتشي الساحلية الكبيرة جهودًا لإخراج الناس من بين الأنقاض بعد الحادثة التي وقعت قرابة الساعة 10:10 صباحًا (05:10 ت غ).وقال المسؤول في الشرطة المحلية عارف عزيز لوكالة فرانس برس: "حتى الآن أخرجنا خمس جثث وستة جرحى".وكان يقيم ما يصل إلى مئة شخص في المبنى، بحسب عزيز.وأشار سعد إيدهي من مؤسسة إيدهي للرعاية الاجتماعية التي تقود عملية الإنقاذ لوكالة فرانس برس إلى أنه ربما هناك "ما لا يقل عن ثمانية إلى عشرة أشخاص لا يزالون عالقين"، واصفًا المبنى بأنه "متهالك".وأفاد بمقتل أربعة أشخاص.