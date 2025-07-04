أذربيجان تستضيف القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الإقتصادي

تستضيف أذربيجان القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الإقتصادي، تحت عنوان: رؤية جديدة للمنظمة من أجل مستقبل مستدام ومرن مناخياً، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وابرزهم الإمارات، ايران، باكستان وتركيا.وإعتبر رئيس الوزراء الباكستاني في كلمته، أنّ تعزيز التجارة الإقليمية هو من أولويات الرؤية الجديدة للمنظمة، ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناخ والتنمية المستدامةبدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التنسيق الأكبر بين الدول الإقليمية سيقلل من طموحات الجهات الخارجية الساعية لزعزعة استقرار المنطقة.وتمثل هذه القمة محطة مهمة في تعزيز الاستقرار والتعاون بين دول جنوب ووسط آسيا والقوقاز، لا سيما في المجالات الاقتصادية، البيئية، والتنموية، وسط حضور لافت لقادة عرب وآسيويين.