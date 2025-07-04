وزير الخارجية السعودي: الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع برنامج إيران النووي

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي في موسكو أن هناك حاجة للعودة إلى مسار الدبلوماسية في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وأكد أهمية أن تتعاون طهران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بن فرحان ردا على سؤال عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل إن الأولوية الآن هي للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا والسعودية رحبتا بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدتان ضرورة استدامة الهدنة.



وقال لافروف: "ندعم حلا شاملا للنزاع في سوريا مع الحفاظ على وحدة أراضيها".