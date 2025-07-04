برلين: ندرس شراء أنظمة باتريوت أميركية لصالح كييف

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تدرس شراء أنظمة باتريوت للدفاعات الجوية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا، عقب إعلان الولايات المتحدة تعليق تسليم أسلحة معينة إلى كييف.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ردا على سؤال بشأن إمكان شراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة لأوكرانيا: "هناك عدة طرق لسد هذا النقص في أنظمة باتريوت. لقد ذكرتم واحدةً فقط. أستطيع أن أؤكد لكم أن مناقشات مكثفة تجري بالفعل حول هذا الموضوع".