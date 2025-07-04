ماليزيا تعتقل 36 بنغلادشيا للاشتباه بدعمهم تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت الشرطة الماليزية الجمعة اعتقال 36 عاملا مهاجرا من بنغلادش يُشتبه في دعمهم تنظيم الدولة الإسلامية عبر الترويج لإيديولوجيته وجمع التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي.



وصرح المفتش العام للشرطة محمد خالد إسماعيل بأن البنغلادشيين الذين جاؤوا إلى ماليزيا للعمل في مصانع ومواقع بناء ومحطات وقود، أوقفوا في عمليات منسقة منذ نيسان.



وقال خالد في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الجمعة إن "المجموعة حاولت تجنيد أعضاء للقتال في سوريا أو مع تنظيم الدولة الإسلامية".



وأضاف "جمعوا أموالا لإرسالها إلى سوريا، وكذلك إلى بنغلادش"، لافتا الى أن الأموال التي جُمعت كانت تُرسل عبر محافظ إلكترونية وخدمات دولية لتحويل الأموال.



وكان التنظيم المتطرف سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور، وأعلن إقامة "الخلافة الإسلامية" حتى دحره من العراق عام 2017، ثم من سوريا عام 2019. وحافظ التنظيم على وجوده بشكل رئيسي في الصحراء السورية الشاسعة.



ووُجهت إلى خمسة من الموقوفين لدى السلطات الماليزية اتهامات بالانتماء إلى منظمات إرهابية ونشر إيديولوجيات متطرفة وجمع أموال لأنشطة إرهابية.



ولا يزال 16 آخرون قيد التحقيق بشبهة دعم الحركة المتطرفة، فيما صدرت أوامر لترحيل 15 آخرين.

