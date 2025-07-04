إصابة 30 شخصا في انفجار محطة وقود في روما

أُصيب 30 شخصا الجمعة جراء انفجار في محطة وقود بمدينة روما، ناجم على ما يبدو عن تسرب غاز أثناء تزويد شاحنة صهريج المحطة بالوقود، وفقا لبلدية روما.وقع الانفجار صباحا، وأدى إلى اهتزاز نوافذ العديد من المباني في العاصمة الإيطالية.وعلّق رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري من مكان الحادث: "شاهدت آثار انفجار قوي جدا تسبب بأضرار جسيمة، ليس فقط في المحطة بل في المناطق المحيطة أيضا، حيث تحطمت نوافذ… حتى أن مدرسة قريبة تعرضت لأضرار".وأضاف: "بحسب عناصر الإطفاء، الحادث ناجم عن تسرب للغاز".وأوضح أن التسرب حصل أثناء تزويد المحطة بالوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق. وقال المدير الإقليمي لعناصر الإطفاء إينيو أكويلينو معلقا "كأن قنبلة انفجرت".وأشار إلى أن المحطة كانت تتزود بالغاز النفطي المسال، وحدثت ظاهرة "بليفي" (Bleve)، وهي تحول سريع من الحالة السائلة إلى بخار متمدد ما تسبب في الانفجار.وأورد أن النيابة العامة في روما وعناصر الإطفاء يجرون تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.وسُمع دوي الانفجار في أرجاء العاصمة، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت ألسنة لهب كبيرة وانفجارات قرب مضخة الوقود، وعمودا كثيفا من الدخان الأسود فوق الطرف الشرقي للمدينة.