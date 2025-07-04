زعيم المعارضة في إسرائيل يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي وقف إطلاق النار في غزة

بحث زعيم المعارضة الإسرائيلية مع وزير خارجية الإمارات في أبوظبي، الجهود لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت دولة الإمارات قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل عام 2020 في إطار اتفاقات أبراهام بوساطة أميركية.

كما تقيم أبوظبي علاقات وثيقة مع واشنطن التي تسعى لإنهاء الحرب في أعقاب هجوم حماس في تشرين الأول 2023.

ونشر زعيم المعارضة يائير لبيد صورة له مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على منصة إكس وكتب "مع صديقي وزير الخارجية الإماراتي (الشيخ) عبد الله بن زايد ليل الخميس في أبوظبي”.

وأضاف: “ناقشنا التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق في غزة وعودة الرهائن".

وأكدت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) لقاء لبيد بالشيخ عبد الله لكنها لم تذكر أي لقاء مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قال لبيد إنه التقاه أيضا في أبوظبي في منشور سابق على منصة إكس.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن لابيد والشيخ عبد الله ناقشا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بما في ذلك الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وفي منشور أيضا على إكس نشر لابيد مقتطفا من مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية قال فيها: "على كل جهة لها نفوذ، كل دولة عربية، وكل بلد في المنطقة بذل قصارى الجهد لحث حماس على قبول الاتفاق".

وأضاف: "يصب ذلك في مصلحة سكان غزة ومصلحة الشعب الإسرائيلي ومصلحة الرهائن بالطبع والمنطقة برمتها".

وأعلنت حماس الجمعة أنها تُجري مشاورات مع فصائل فلسطينية أخرى حول مقترح هدنة، في إشارة محتملة إلى استعدادها لمفاوضات لوقف إطلاق النار.