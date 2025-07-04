تركيا تواجه حرائق في الغرب وثلوجا في الشرق

تساقط الثلج الجمعة فوق شمال شرق تركيا فيما يكافح عناصر الإطفاء النيران على سواحل البلاد الغربية.



وتشهد تركيا أحوالا جوية غير مسبوقة منذ عقود مع تساقط الثلوج على عدة محافظات في شرق الأناضول منها ريزي وطرابزون وبايبورت وأرضروم ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.



وقال الصحافي المحلي غنتشاه كرفضلي أوغلو في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس في ريزي إن الثلوج تساقطت لحوالى خمس ساعات.