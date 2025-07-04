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حماس تؤكد استعدادها الفوري للتفاوض بشأن مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة
أخبار دولية
2025-07-04 | 15:55
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حماس تؤكد استعدادها الفوري للتفاوض بشأن مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة
اعلنت حركة حماس انها "استكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار."
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