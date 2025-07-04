ماليزيا تعلن دعمها مبادرة ماكرون لإحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلنت ماليزيا الجمعة "دعمها" لمبادرة فرنسا الهادفة الى إحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما أبدى إيمانويل ماكرون عزمه على "مواصلتها في أسرع وقت".



وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم لدى وصوله إلى قصر الاليزيه في باريس حيث كان الرئيس الفرنسي في استقباله "أنا مهتم بالتأكيد بمبادرتكم لمحاولة حل النزاع القائم في غزة".



واضاف "لقد نددنا بالقصف المستمر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين من نساء وأطفال. عار على المجتمع الدولي أن يكون عاجزا عن وضع حد لها".



وتابع رئيس وزراء ماليزيا ذات الغالبية المسلمة والتي لا تعترف راهنا بإسرائيل "من هنا، نحن ندعم مبادرتكم. ينبغي وجود طرفين لصنع السلام، أوافقكم (على ذلك)، وهذا يعني أننا نؤيد حل الدولتين".



وكان مقررا أن يترأس ماكرون في 18 حزيران/يونيو في الأمم المتحدة، الى جانب السعودية، مؤتمرا دوليا لإحياء حل الدولتين. لكن الضربات الإسرائيلية ثم الأميركية على إيران أجبرته على إرجاء هذا الموعد.



ويعتزم ماكرون في هذا المؤتمر الاعتراف بدولة فلسطين. وهو يحاول إقناع دول في العالمين العربي والإسلامي بالقيام بخطوة نحو الاعتراف بدولة إسرائيل.



وصرح ماكرون مساء الجمعة الى جانب أنور ابراهيم بأن "الدينامية التي أطلقناها من اجل المؤتمر الدولي بهدف تنفيذ حل الدولتين، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، ينبغي أن تتواصل في أسرع وقت".



واجرى ماكرون الخميس مباحثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة تحديد موعد جديد للمؤتمر.

