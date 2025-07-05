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ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة

أخبار دولية
2025-07-05 | 00:09
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ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة
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ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، عزمه زيارة الرئيس الصينيّ شي جين بينغ في الصين أو استقباله في الولايات المتحدة.

 

ودعا الرئيسان بعضهما البعض الشهر الماضي لزيارة كل منهما الآخر. 

 

في سياق متصل، قال ترامب: “إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم”.

 

وأعرب عن اعتقاده بأنّ برنامج إيران النوويّ تعرض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أنّ طهران قد تستأنفه في موقع مختلف.

 

ولفت ترامب إلى أنه سيناقش إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو عندما يزور البيت الأبيض الاثنين.

 

أمّا في شأن غزة، فرأى أنه من الجيد أنّ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قالت إنها ردت "بروح إيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة بوساطة أميركية.

 

وقال: “قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع”.

 

ووقع ترامب في ختام الاحتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض مشروع الميزانية الضخم الذي كان قد أقره الكونغرس، ليصبح قانونًا.

     

واعتبر ترامب وهو يوقع على الوثيقة أنه قانون جيد، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا "مشروع القانون الكبير والجميل".

 

وعن ملف الحرب الروسيّة الأوكرانية، أعلن ترامب، أنه "مستاء جدًا" في شأن مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين في شأن الحرب في أوكرانيا.

 

وقال إنّ بوتين يريد فقط "مواصلة قتل أشخاص".

     

وأوضح أنّ الوضع صعب جدًا

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