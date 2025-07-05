فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبيّ يعتزم تخزين معادن حرجة في إجراء احترازيّ

يعتزم الاتحاد الأوروبيّ تخزين معادن حرجة في إجراء احترازيّ، لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات بسبب التوتر الجيوسياسيّ، وفق ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية.

وجاء في المسودة، حسب الصحيفة أنّ "الاتحاد الأوروبيّ يواجه توقعات بمخاطر متزايدة التعقيد والتدهور تتسم بتنامي التوتر الجيوسياسيّ، ومنه الصراعات، مع آثار متزايدة لتغير المناخ والتدهور البيئيّ وتهديدات متنوعة وإلكترونية".

وحذّرت الوثيقة من أنّ الظروف عالية المخاطر مدفوعة "بنشاط متزايد من ناشطين في مجال القرصنة الإلكترونية ومتسللين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول".

وذكرت الصحيفة أن مسودة الوثيقة، التي من المقرر نشرها خلال أيام مع احتمال إدخال تعديلات عليها، تشير لوجود "تفاهم مشترك محدود حول السلع الأساسية اللازمة للاستعداد لمواجهة الأزمات على خلفية توقعات بمخاطر سريعة تطور".