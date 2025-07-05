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حصيلة انهيار مبنى بباكستان تبلغ 16 قتيلا والبحث مستمر بين الأنقاض

أخبار دولية
2025-07-05 | 08:10
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حصيلة انهيار مبنى بباكستان تبلغ 16 قتيلا والبحث مستمر بين الأنقاض
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حصيلة انهيار مبنى بباكستان تبلغ 16 قتيلا والبحث مستمر بين الأنقاض

ارتفعت حصيلة انهيار مبنى من خمسة طوابق في باكستان إلى 16 قتيلا بعدما تمكنت الفرق من انتشال مزيد من الجثث خلال الليل، فيما تتواصل عملية الإنقاذ لليوم الثاني السبت.
     
وقالت السلطات إن المبنى أعلن أنه غير آمن للسكن وإن إشعارات إخلاء أرسلت إلى سكانه على مدى ثلاث سنوات، لكن أصحاب الملك وبعض السكان قالوا لوكالة فرانس برس إنهم لم يتسلموها.
     
وأفاد سكان بسماع أصوات تشقق قبل وقت قصير على انهيار المبنى السكني بعد العاشرة صباحاً بقليل الجمعة في حي لياري الفقير بمدينة كراتشي والذي كان يعاني في السابق من أعمال عنف ترتكبها العصابات ويعد من أخطر المناطق في باكستان. 
     
وارتفعت حصيلة القتلى السبت إلى 16 إضافة إلى 13 جريحا، بحسب سمية سيد الجرَّاحة في قسم الشرطة لدى وزارة الصحة المحلية.
     
وقالت ديف راج لوكالة فرانس برس في موقع الكارثة "ابنتي تحت الأنقاض إنها محبوبتي كانت حساسة جدا لكنها الآن تحت ثقل الركام. تزوجت قبل 6 أشهر فقط".
     
 

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