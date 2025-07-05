إردوغان: السلام سيكتسب زخما مع بدء حزب العمّال الكردستاني بإلقاء السلاح

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنّ جهود السلام مع الأكراد ستكتسب زخما مع بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني بإلقاء أسلحتهم، الأمر الذي من المقرّر أن يبدأ الأسبوع المقبل.



وقال إردوغان للصحافيين في طريق عودته من قمة اقتصادية في أذربيجان، إنّ "العملية ستكتسب سرعة أكبر قليلا عندما تبدأ المنظمة الإرهابية بتنفيذ قرارها بإلقاء السلاح"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية.



