الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدفاع المدني في غزة: استشهاد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية السبت

أخبار دولية
2025-07-05 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدفاع المدني في غزة: استشهاد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية السبت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الدفاع المدني في غزة: استشهاد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية السبت

أعلن الدفاع المدني استشهاد 35 فلسطينيا في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي السبت في مناطق مختلفة في قطاع غزة.
     
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إنه "سجل 35 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين من بينهم أطفال ونساء، جراء غارات شنها الاحتلال واستهدفت بشكل خاص منازل وخياما للنازحين ومدرستين تؤويان نازحين".
     
ونُقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس، "8 شهداء وأكثر من 40 مصابا" بنيران القوات الإسرائيلية عندما كانوا مع آلاف آخرين ينتظرون في منطقة الشاكوش قرب مركز لتوزيع المساعدات في شمال غرب رفح جنوب القطاع.
     
وأكد أن فلسطينيا آخر استشهد وأصيب آخرون بنيران أطلقتها القوات الإسرائيلية باتجاه منتظري المساعدات قرب مفترق نتساريم في جنوب مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء في المدينة.
     
كذلك استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بنيران القوات الإسرائيلية التي أطلقت باتجاه منتظري المساعدات قرب مفترق نتساريم في جنوب مدينة غزة. ونقل القتيل والجرحى إلى مستشفى الشفاء، وفق المتحدث.
     
وأفاد شهود عيان بأن آلاف الفلسطينيين من أعمار مختلفة، تجمعوا بعد منتصف الليل قرب مفترق نتساريم، وقرب جسر وادي غزة في وسط القطاع للحصول على مواد غذائية من مركز قريب لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية التي ترفض وكالات الأمم المتحدة التعاون معها وتتهمها بعدم الحياد. 
     
وفي مدينة غزة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مسعفيه نقلوا بعد ظهر السبت "3 شهداء وعددا من الجرحى" الذين أصيبوا في غارة استهدفت محطة السلطان لتعبئة وتحلية المياه  قرب مبنى المجلس التشريعي المدمر، في حي الرمال.
     
وأكد بصل استشهاد فلسطينيَين في غارة إسرائيلية أخرى استهندفت حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
     
وفي الحي نفسه، سقط "5 شهداء وعدد من المصابين في غارة جوية فجرا على مدرسة الإمام الشافعي في منطقة عسقولة" والتي تؤوي مئات النازحين، .
     
 

أخبار دولية

المدني

استشهاد

فلسطينيا

غارات

إسرائيلية

السبت

LBCI التالي
ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة
ماليزيا تعلن دعمها مبادرة ماكرون لإحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-25

الدفاع المدني يعلن استشهاد 35 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-06-28

الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-28

الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-19

الدفاع المدني يعلن استشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:23

وزير الخارجية البريطاني يلتقي الشرع في دمشق

LBCI
أخبار دولية
10:37

بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا خلال زيارة لامي لدمشق

LBCI
أخبار دولية
09:55

إردوغان طلب من ترامب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:11

إردوغان: السلام سيكتسب زخما مع بدء حزب العمّال الكردستاني بإلقاء السلاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

زيارة مفتي الجمهورية إلى دمشق تستمر

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-16

وزارة الداخلية تطلق مساعدًا آليًا للإجابة على استفسارات المواطنين حول الانتخابات

LBCI
خبر عاجل
2025-06-16

بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية

LBCI
حال الطقس
2025-04-28

منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

جولة ذخائر القديسة تيريزبا الطفل يسوع… محطها اليوم من مغدوشة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

زيارة مفتي الجمهورية إلى دمشق تستمر

LBCI
أخبار دولية
05:12

المفتي دريان في سوريا… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:09

ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:39

ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد

LBCI
أخبار لبنان
12:21

الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..

LBCI
صحف اليوم
00:39

معلومات "الأخبار": الحزب أبلغ بري ردًا أوليًا

LBCI
خبر عاجل
06:12

المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد

LBCI
أخبار لبنان
03:13

تدابير سير في الضاحية الجنوبية تزامنًا مع إحياء اليوم العاشر من محرّم

LBCI
خبر عاجل
12:27

معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا

LBCI
اسرار
00:36

أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
16:53

قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More