تركيا.. اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارض

احتجزت السلطات القضائية في تركيا، ثلاثة رؤساء بلديات آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض، موسّعة بذلك نطاق حملة مستمرة.



وبدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في آذار الماضي.



وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلا عن ثمانية آخرين، من بينهم رئيس بلدية انطاليا.